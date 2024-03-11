الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، تفاصيل الحالة المرورية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، وأول أيام شهر رمضان.

وشهد شارع الهرم الرئيسى سيولة في حركة السيارات تزامنا مع مناطق أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

كما شهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة سيولة مرورية، وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وميدان التحرير، ظهر انسياب فى حركة السير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.