النائب العام يتحرك لمواجهة الشائعات المنتشرة حول وفاة طالبة العريش (فيديو)

أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، عن فتح تحقيق في الأخبار الكاذبة والمضللة التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة كلية طب بيطري بجامعة العريش، والتي توفيت في ظروف غامضة.

وجاء هذا القرار ردا على مناشدة قامت بها الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، حيث طالبت بالتحقيق في الحملة القذرة التي استهدفت الطالبة الراحلة نيرة صلاح، والتي تعرضت للتشهير والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الخلالي، أنها تقدمت بمناشدة للنائب العام، أمس، للتدخل في هذه القضية، وأنها تلقت استجابة سريعة منه، مشيرة إلى أنها تثق في القضاء المصري وأنه سيحقق العدالة للضحية، موضحة أنها شعرت بالاستياء من الهاشتاجات التي ظهرت على "تويتر"، والتي تضمنت أخبارا زائفة ومسيئة للطالبة، مطالبة بمحاسبة من وراء هذه الحسابات المشبوهة، والتي تسعى لزعزعة الأمن العام ونشر الرعب بين الناس.

وأعربت، عن تعاطفها مع أسرة الطالبة، وحثت الناس على احترام شعورهم وعدم الانجرار وراء الشائعات، قائلة: "اخجلوا واتكسفوا.. في روح خرجت لبارئها، الناس قلبها مكسور وراعوا شعور أهلها واتقوا الله، أنا لا أصدق أنه يوجد أناس شهروا بالطالبة التي لقيت ربها".

وأضافت، أنها تقدر سرعة التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن تحديد هوية بعض المتورطين في نشر الأخبار الكاذبة، وأنها تنتظر نتائج التحقيق النهائي من النيابة العامة، ووجهت الشكر للنائب العام، على حسن تعاونه واهتمامه بالقضية، وعلى إصدار بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة وينفي الشائعات المغرضة.