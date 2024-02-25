الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بن لادن" يؤدي واجب العزاء في هاني الناظر بمسجد الشرطة

عزاء هاني الناظر
عزاء هاني الناظر

وصل منذ قليل، رجل الأعمال السعودي خالد بن لادن شقيق أسامة بن لادن ومالك إحدى شركات التطوير العقاري لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الراحل الدكتور هاني الناظر، ومواساة نجله الدكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين.

وبدء منذ قليل عزاء الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجله دكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين لاستقبال المعزيين.

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بدء عزاء الدكتور هانى الناظر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

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عزاء هاني الناظر

وقد أعلن الدكتور محمد الناظر، موعد عزاء والدة الدكتور الراحل هانى الناظر، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، على أن يكون العزاء مساء اليوم الأحد 25 فبراير، داخل قاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد شييع  جثمان الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء.

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عزاء هاني الناظر جنازة هاني الناظر هاني الناظر جثمان الدكتور هاني الناظر المجمع الإسلامي

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