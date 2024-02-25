"بن لادن" يؤدي واجب العزاء في هاني الناظر بمسجد الشرطة

وصل منذ قليل، رجل الأعمال السعودي خالد بن لادن شقيق أسامة بن لادن ومالك إحدى شركات التطوير العقاري لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الراحل الدكتور هاني الناظر، ومواساة نجله الدكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين.

وبدء منذ قليل عزاء الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجله دكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين لاستقبال المعزيين.

عزاء هاني الناظر

وقد أعلن الدكتور محمد الناظر، موعد عزاء والدة الدكتور الراحل هانى الناظر، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، على أن يكون العزاء مساء اليوم الأحد 25 فبراير، داخل قاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد شييع جثمان الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء.

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