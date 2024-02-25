عصام شرف يشارك فى عزاء د.هانى الناظر بمسجد الشرطة

وصل د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق مساء اليوم، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في الراحل د.هاني الناظر، ومواساة نجله الدكتور محمد الناظر وزوجته د.عزة سري الدين.

وبدأ مساء اليوم عزاء د.هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أستاذ الجلدية الشهير، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور نجله وزوجته لاستقبال المعزّين.

عزاء هاني الناظر

وأعلن د.محمد الناظر، موعد عزاء والده الذي وافته المنية، الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، على أن يكون العزاء مساء اليوم داخل قاعة الرزاق بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

شيع جثمان الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أستاذ الجلدية الشهير من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء.

جنازة هاني الناظر

واحتشد الأهالي ممن قدم لهم طبيب الغلابة العون والمساعدة الطبية وتلاميذه والأهل والأقارب لأداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.