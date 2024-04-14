الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عيد الفطر بـ"عدسة الدستور".. الاحتفالات في مصر "حاجة تانية" (قصة مصورة)

عيد الفطر ـ تصوير
عيد الفطر ـ تصوير شروق السيد

ابتسامات واحتفالات وضحكات امتزجت بأجواء إيمانية في الأيام الماضية.. أيام عيد الفطر الثلاثة التي امتدت ليومين إضافيين ضمن الإجازة التي قررتها الحكومة ليواصل معها المصريون احتفالاتهم بالعيد في أجواء ربيعية.

على مدار الأيام الماضية، كان مصورو الدستور حاضرون بين المحتفلين بعيد الفطر، لينقلوا ويُوثقوا بعدساتهم فرحة المصريين بالعيد، والتي دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا يُميز “أم الدنيا”.

صيد الكاميرا كان ثمينًا بابتسامات واحتفالات وفرحة كانت ظاهرة لتروي الصور قصصًا سعيدة من أجواء العيد في مصر.

صورة التقطتها عدسة الزميلة شروق السيد في منطقة هليوبوليس في القاهرة.. لا مكان يخلوا من المُصلين هُنا.. لا تستطيع العين أن تُحدد أين تنتهي الصفوف.

يبدوا أن شيئًا يشغل بال الصغيرة، فذهبت عينها بعيدًا في صلاة عيد الفطر.. بعدسة الزميل محمد أسد.

صورة مُبدعة للزميل مصطفى سعيد، يظهر فيها الصغيران يقفزان فوق مجرى مائي في حديقة الأزهر.. توقيت التقاط الصورة جعلهما كما لو كانا متشابكان، بينما يظهر انعكاسهما في المياه.

“لا حاجة لوصف هذه الصورة، فابتسامتهما تروي كل شئ".. بعدسة الزميل مصطفى سعيد.

تتعدد وسائل الاحتفالات.. لكن تبقى الابتسامة واحدة.. صافية.. بعدسة الزميلة شروق السيد.

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