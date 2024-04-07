مسلسل إمبراطورية ميم| أخطر خطوة.. هل باع مروان منزلهم لإنقاذ والده؟ (فيديو)

ينتظر مُتابعو مسلسل إمبراطورية ميم، ما سيحدث في الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل، حيث ينتظر المتابعون معرفة ما حدث مع مروان أبو المجد في شركة يحيى شاكر للاستثمار العقاري، وهل وقّع مروان بالفعل على بيع المنزل لشركة يحيى شاكر من خلال تزوير توقيع والده؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27

وطرحت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 احتمالية أن يكون مروان قد زوّر توقيع والده وباع المنزل من أجل إنقاذه من السجن، وهو ما سيجعل مختار بين نارين، إما أن يُغادر منزله ويتركه ويستسلم لشركة يحيى شاكر، أو يُحاول إثبات واقعة التزوير، وهو ما سوف يُعرض ابنه مروان لخطر توجيه تهمة إليه في هذه الواقعة.

ونجحت منى أبو المجد عقب عودتها من السفر، في الحصول على إخلاء سبيل لوالدها من النيابة العامة.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 28

وتُعرض الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

وتُعرض الحلقة الثامنة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق.

والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.