موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 27 وأهم أحداثها محور تساؤل جمهور الدراما الرمضانية حاليا عبر المنصات الإلكترونية حيث تعرض مختار أبو المجد للحبس بسبب اتهامات كيدية كان من خلفها شركة يحيى شاكر التي حاولت إجباره على بيع منزله في منطقة المعادي، والعدول عن موقفه الرافض للبيع.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 27 وأهم أحداثها

نعرضموعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 27 وأهم أحداثها حيث تُعاد الحلقة في تمام الساعة 6:05 مساء الأحد على قناة DMC دراما، وتُعاد في الساعة 3:30 فجرًا، ومرة أخرى في الساعة 12 ظهرًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 27

وتعرّض مختار أبو المجد للحبس بسبب مكائد شركة يحى شاكر التي تُحاول إرغامه على بيع منزله بكل السبل، لكن مختار رفض، رغم أن عرض الشركة وصل إلى 250 مليون جنيه، وبعد أن ظهر يحيى شاكر للمرة الأولى ليُفاوضه على البيع، لكنه هدده حينما ظل على موقفه الرافض للبيع.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 27

وتُعرض الحلقة 27 من إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

وتُعرض الحلقة السابعة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى.. حلا شيحة.. نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق.

والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

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