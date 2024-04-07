الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 27

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يبحث الملايين عن موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 27 حيث تتصدر الكلمة البحثية جوجل منذ العرض الأول للحلقة على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024 والتي شهدت أحداث مشوقة  بعدما خطف الجنتل ابن مصطفى شعبان الوحيد لمساومته على المخدرات. 

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 27

نعرض للقراء موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 27 حيث تعاد الحلقة 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

خطف ابن مصطفى شعبان في الحقلة 27 من مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 27

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ المعلم أحداثًا مختلفة، إذ يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

سيطر مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم خلال الحلقة 27 من مسلسل المعلم، على سوق ميناء الأتكة للسمك، أمام المعلمين شداد والجنتل الذي يجسده دوره الفنان أحمد بدير، وهم كبار سوق السمك خلال الحلقات السابقة.

واستدعى شعبان المعلم غريب، كبير تجار سوق السمك في محافظة السويس، ومعه جماعة المعلمين والتجار، وقال لهم: "كل وصلات الأمانة اللي أنتوا مضيتوا عليها معايا، مش عايز أي سمك تخرج من البحر إلا بإذني".

وأضاف: "من بكرة المراكب بتاعتي هتكون عندك في البحر، وكلها تتملي بالسمك، ومفيش سمكاية واحدة تروح لأي تاجر إلا بإذني وأمري، أنا اللي هحتكر السوق الفترة الجاية، وزي ما كان شداد والجنتل ممشينها أنا همشيها زيهم".

واستدعى دونجل وقال له: "من بكرة ترجع تشرف على كل المراكب في البحر، لو سمكاية طلعت لحد غيري هعزم السمك على جتتك، لازم شداد وفوز ميعرفوش يوردوا ويجيلهم غرامة ونحجز على محلاتهم زي ما عملوا مع بشر وظهر مشروع بركة غليون الذي انشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل زيادة الثروة السمكية في مصر خلال الحلقة.

وأعطى الجنتل الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير الأموال التي طلبها مصطفى شعبان ومحلات والده، من أجل إعطائه المخدارت، وقال له: "أنت ناوي تحتكر السمك ولا إيه"، ليرد عليه شعبان: "هو فيه حد يقدر يعمل كدة دلوقتي، هفرجك على حاجة عظيمة يا مصر".

مصطفى شعبان يروى كواليس حريق ديكور مسلسله المعلم


مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 28
 

من المقرر أن تعرض الحلقة 28 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون
 

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

 

قصة مسلسل المعلم
 

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.
 

أبطال مسلسل المعلم
 

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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