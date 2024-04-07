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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 27

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

ينتظر ملايين المشاهدين موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 27 لمتابعة تطورات الأحداث حيث حول الكبير أوى عمدة المزاريطة الدوار إلى فندق سياحى للإستفادة من المالية بعد تنفيذ فكرة جونى فى تأجير غرف فندقية مقابل الدولار بعد إتهامات هجرس له بأنه عاطل عن العمل وفاشل.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 27

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 27 يأتي في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الأحد والذي ينتظره الملايين للاستمتاع وجبة كوميديا راقية من الفنان مكى ونجوم المسلسل مع تطورات الاحداث بعد تحويل الدوار لفندق حيث حقق المسلسل خلال الجزء الثامن نجاح كبير.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 27

شهدت أحداث الحلقة 27 من الجزء الثامن من مسلسل الكبيرأوى إثارة كبيرة بعد قيام الكبير ووجونى بتحويل دوار العمدة إلى فندق سياحى لإقامة السائحين بمقبال دولارى بعد إقناع جونى للكبير بإستثمار غرف الدوار وتحويلها إلى غرف فندقية ويكون الكبير هو مدير الفندق السياحى ومربوحة رئيسة قسم الشيفات وطبازة مدير العلاقات العامة والإستقبال مع ظهور نفادى والعترة لتنظيم حركة السياح عند حمام السباحة والغرف.

الكبير اوي 8

كما واصل مسلسل الكبير أوى 8 جذب كثير من المشاهدين مع عرض الحلقة السابعة والعشرون وتحويل دوار المزاريطة لفندق سياحى للأجانب القادمين لمصر، حيث قام جونى بإيهام الكبير أوى أنهم أصدقائه ويأتون لعدة أيام ليسمح له الكبير بدخولهم الدوار والإقامة ولكن يكتشف الكبير أوى خلال حديثه مع أحد السائحين إنهم دفعوا فلوس لجونى ليذهب إلى غرفته ليواجهه ولكن جونى يغريه بالدولارات والمكسب وأن السائح يدفع 500 دولار فى الليلة، ليوافق الكبير على تحوبيل غرف الدوار إلى فندق سياحى.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 28

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مسلسل الكبير أوي 8.. أحداث الحلقة 27| جونى يؤجر دوار الكبير للسياح

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مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 27

كذلك، تواصل قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل الكبيرأوى يوميا لمتعة المشاهدين، مع إعلان مواعيد عرض الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 8 للفنان أحمد مكى، ومتابعة قصته مع تأجير الدوار كفندق سياحى، وذلك فا تمام الساعة 6،20 دقيقة مساء اليوم الأحد عقب آذان المغرب ووقت تناول إفطار رمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

الكبير اوي 8

وشهدت حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن نجاح كبير خلال الأيام السابقة طوال عرضها فى شهر رمضان، ومتابعة حياة الكبير مع جونى ومربوحة والعترة، مع إتاحة عرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير أوى 8 بصورة عالية الجودة على قناة on، وقناة on drama، وايضتا منصة watch it لإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لعرض الحلقات طوال اليوم.

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قصة مسلسل الكبير اوي 8

ونستعرض معكم قصة مسلسل الكبير أوي 8 التى تتضمن احداث كوميدية ودرامية مثيرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته، والاحتفال بعيد الهالوين، وغيرة مربوحة من الغوريلا غورية وفوز حزلقوم فى من سيربح النصف مليون، وتأجير الدوار وتحويله إلى فندث للسياح الأجانب.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي 8

فى النهاية، يشهد مسلسل الكبير أوي 8، ظهور مجموعة مميزة من النجوم منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد وحاتم صلاح نفادى، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف ومصطفى غريب، ومن إخراج أحمد الجندى.

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