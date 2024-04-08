الإثنين 08 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

التجهيزات الأخيرة لرؤية هلال عيد الفطر من مرصد حلوان (فيديو)

مرصد حلوان
مرصد حلوان

بدأت التجهيزات لرؤية هلال شهر شوال داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مقره بمنطقة حلوان بالقاهرة.

 

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"الدستور" ترصد التجهيزات الأولى لرؤية هلال رمضان من مرصد حلوان (صور)

وكان الدكتور ياسر عبد الفتاح رئيس معمل البحوث الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أن هناك ثلاث لجان رؤية سوف تستطلع هلال عيد الفطر، اليوم.

 

وقال "عبد الفتاح" لـ"الدستور" إن اللجان الثلاث سوف تكون في محافظات مرسى مطروح وسوهاج، والثالثة في مقر المعهد القومي للبحوث الفلكية في منطقة حلوان بالقاهرة، موضحا أن اللجان مكونة من أحد أعضاء هيئة البحوث في معمل بحوث الشمس بمعهد الفلك، ومندوب عن دار الإفتاء، وآخر من وزارة الأوقاف، ومندوب عن هيئة المساحة، وأحد أهالي المنطقة التي تجري فيها الرؤية.

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعلن عنها معهد الفلك في وقت سابق، فإن الهلال الجديد لن يكون قد وُلِد وقت الرؤية، حيث سيحدث الاقتران في الساعة الثامنة و17 دقيقة مساءً، أي أنه لا يُمكن رؤيته في وقت الرؤية التي تجري اليوم، وعلى هذا فإن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لبيان معهد الفلك.

 

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هلال شهر المعهد القومي حلوان رؤية عيد الفطر

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