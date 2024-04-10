بهجة العيد تزين مركز شباب حلوان الجديدة

شهدت ساحات مركز شباب حلوان الجديدة بحلوان تجمع اعداد كبيرة من المسلمين لتعم الاجواء مظاهر احتفالية بين الكبار والصغار.

وتبادل المصلين التهاني والمعايدات عقب الصلاة والتقاط الصور التذكارية حيث تعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً، وتشهد اقبال كبير من المسلمين على المساجد وإذاعة تكبيرات العيد.

وأقامت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎، لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎ والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة ‏العيد بكل انضباط.

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