الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: توزيع 43 ألف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال توزيع الكراتين

ثمّن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدعم المُقدّم من مؤسسة "حياة كريمة" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي بلغ 43 ألف كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولي بالرعاية في المحافظة، ضمن حملات طرق الأبواب التي تنفذها المؤسسة للوصول للحالات المستحقة.
 

الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء

ووجه محافظ الجيزة الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لدعمها للمحافظة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية إلى جانب تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار وإقامه المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة. 
 تصريحات المحافظ ، جاءت خلال استقباله قافلة مواد غذائية بإجمالي 1000 كرتونة مقدمة من حياة كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، وأشار “راشد” إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتجسد نموذجا للشراكة، وإدراكًا لأهمية روح التكاتف الاجتماعي في دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

معاينة محتويات الكراتين الغذائية

وعاين المحافظ محتويات الكراتين الغذائية والتي تضم السلع الأساسية  ( الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، الصلصة، الشاي، الفول، البقوليات ) مؤكدًا علي الدور الهام للعمل الاهلي والمجتمعي فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعى. 

 إشادة بجهود مؤسسة حياة كريمة في تقديم وجبات الإفطار الجاهزة للأسر

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي تبذلها مؤسسة حياة كريمة في تقديم وجبات الإفطار الجاهزة للأسر الأولي بالرعاية بكافه قطاعات المحافظة حيث تم توزيع اكثر من ١٠ الاف وجبه افطار تم إعدادها داخل مطبخ الخير المتنقل علي المستحقين بكافة قطاعات المحافظة مع استمرارها حتي نهاية شهر رمضان المبارك. 
 وحرص المحافظ علي تحفيز المتطوعين الشباب من مؤسسة حياة كريمة مشيدًا بدورهم الخيري الكبير في مساندة والتسهيل علي اهالينا مشددًا على ضرورة الاستمرار في توسيع دوائر الخير لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين. 

رافق المحافظ خلال اطلاقه القافلة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأحمد شعيب منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجيزة ومتطوعي المبادرة.

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حياة كريمه توزيع كراتين رمضان محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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