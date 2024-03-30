السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشهد احتفالية بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاحتفالات

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.
 

وشهد الاحتفال د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة،  وعدد من كبار رجال الدولة.  
 

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط  عنصرى الأمة، مؤكدًا أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم 
 

ومن جانبه أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك أن هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد فنحتفل اليوم بعيد القيامة وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للإحتفال به فى تأكيد على وحدة الشعب المصرى وترابطه.

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