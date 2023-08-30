الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات دورة تطوير أداء الخدمات للمراكز التكنولوجية بسفاجا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عن ختام فعاليات الدورة التدريبية في مجال تطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات" بقاعة التدريب  بالوحدة المحلية ، مشيرا إلى أن فعاليات التدريب انطلقت خلال الفترة من ٢٠٣٢/٨/١٤ حتى ۲۰٢٣/٨/٣١ بهدف استكمال رفع كفاءة مستوى العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية، وعرض التحديثات ومناقشة الملاحظات الفنية، بناءا على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة البحر الأحمر.

وقال شعبان، إن الدورة حاضر فيها مختصون من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقدموا الدعم والتدريب اللازم للقائمين على تشغيل المنظومة في جميع المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية.

وأضاف شعبان أن تلك الدورات تأتي ضمن الخطة الموضوعة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة مستوى العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بجميع المحافظات حيث تم تدريب العاملين بعدد من الإدارات وهي (الأملاك_الإيرادات_الحجز الإداري_المواقف - وتنمية الموارد قسم التنظيم - التصالح عن مخالفات المباني _قسم المباني_قسم الإشغالات_قسم الطرق والمشروعات_مركز إصدار رخص المحالّ).

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، الذي يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

D372A5BD-B930-4ED6-B2BF-8C5150A39763
D372A5BD-B930-4ED6-B2BF-8C5150A39763
EC53DBC0-7EA2-4E32-B6BE-69D79DBC0239
EC53DBC0-7EA2-4E32-B6BE-69D79DBC0239
مدينة سفاجا خدمات المواطنين المراكز التكنولوجية خدمات حكومية البحرالأحمر

مواد متعلقة

سفاجا تحذر مواطنيها من عاصفة ترابية تحجب الرؤية على الطرق السريعة

ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

الأكثر قراءة

أغنى رجل فى بلده.. مَن هو على بونجو رئيس الجابون؟

تنتقم من زوجها.. وتستعين بعصابة لاختطافه فى 6 أكتوبر

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

محافظ كفرالشيخ: رصف الشوارع الضيقة بالأسفلت والإنترلوك

برأسمال 526.53 مليون جنيه.. تأسيس 183 شركة بقطاع الاتصالات فى شهر واحد

عوض تاج الدين: "Eg.5" أسرع متحورات كورونا انتشارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)