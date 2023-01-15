الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتجميل واجهة المدينة.. حملات نظافة بمطلع الطريق الدائرى فى سفاجا

حملات نظافة
حملات نظافة

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، جهود إدارتي النظافة والبيئة في تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات والرتش والرصد الدوري لحالة الشوارع لإضفاء المظهر الحضاري للطرق بالمدينة.

وكلف رئيس المدينة، مسئولي الإدارات بمواصلة النظافة والتجميل برفع كل المخلفات والرتش بالتحويلة المرورية المؤدية إلى مطلع الطريق الدائري للقادم من مدن الجنوب والمتجه إلى مدينة الغردقة لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية في ضوء أعمال التوسعات الجارية بنطاق الطريق الدائري، وما يلزمه من إجراء تحويلات مرورية للتيسير علي المواطنين وتسهيل حركة سير المركبات.


وأضاف رئيس مدينة سفاجا، أن حملات رفع المخلفات والرتش بالمنطقة المشار إليها والتي وصلت إلى أكثر من ٨٠ نقلة بسيارات ومعدات وفرق النظافة تمكنت خلالها أجهزة المدينة مخلفات ورتش بمسار الطريق، الأمر الذي ساهم في توسعته أمام الحركة المرورية وإنهاء الإعاقات المرورية بمسار التحويلة.

 

كان عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات التنفيذية على مستويات مدينة سفاجا لمناقشة اقتراحاتهم ووضع خطة لتنظيم آلية العمل لمراقبة الأسعار في الأسواق، في ظل اتجاه القيادة السياسية نحو تقديم الخدمات للمواطنين تزامنًا مع تنفيذ مشروعات كبرى.


وأشاد رئيس المدينة بمجهودات الأجهزة الرقابية خلال الفترة السابقة للعمل على مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، والعمل كذلك على توفير السلع والبضائع والمواد الغذائية أمام المستهلك.


وأكد شعبان، تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق ومدى صلاحيتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين للاستهلاك الآدمي ووجَّه رئيس المدينة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق بين «قسم الشرطة وإدارة التموين ومكتب العمل والإدارة الصحية والإدارة البيطرية وإدارة الإنتاج والتعاون وإدارة تراخيص المحال وإدارة البيئة وإدارة المتابعة الميدانية»، والعمل على تطبيق اللائحة الاسترشادية للأسعار الجديدة.


 

حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
حملات نظافة
النظافة والتجميل تنفيذ مشروعات كبري رئيس مدينة سفاجا مدينة الغردقة مدينة سفاجا مطلع الطريق الدائري ياسر شعبان مشروعات كبرى

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