رئيس مدينة سفاجا يتفقد مشروع مبنى الخدمات السياحية بالميناء

أجرى اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمشروع مبنى الخدمات السياحية على مساحة تصل إلى 2030 مترا مربعا ويوجد به 8 محالّ صالحة للتشغيل كبازرات وكافتريا، ومطعم وعدد 3 مخازن ومطابخ و6 حمامات.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تفقد المشروع بدعوى من رئيس ميناء سفاجا، عقب طرح المشروع للاستثمار وهو مبنى يقع على رصيف ميناء سفاجا مباشرة وهو المكان المخصص لسفن الكروز، والتي يبدأ موسمها من نهاية الشهر الحالي إلى بداية شهر 7 القادم.

وأضاف أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أعلنت عن عملية تأجير مجمع الخدمات السياحية بميناء سفاجا، وذلك بين الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ولفت إلى أن المبنى يخدم السائحين وجميع العاملين في ميناء سفاجا والمترددين عليه من سيارات وشاحنات التي يتجاوز عددها ال 100 ألف شاحنة في العام، حيث تسري على المزايدة أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

رئيس سفاجا: استكمال مشروع الممشى السياحي بمنطقة الكيلو 8 بالمدينة

علة جانب آخر أكد اللواء ياسر شعبان، استكمال أعمال الممشى بالمركز السياحي الشمالي بمنطقة الكيلو 8، والذي تم إنشاؤه بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدًا أن الممشى تم إنشاؤه ليكون متنفس طبيعي للمواطنين، مشيرا إلى أن الممشي، مرفقاً بكافة الخدمات ويوفر فرصا حقيقية لشباب المدينة بإقامة عدد من الأنشطة التجارية والترفيهية عليه مثل الأكشاك وغيره من الخدمات.

وأضاف رئيس المدينة، أنه يجرى استكمال الممشى بطولة 100م، وبعرض 12 م، بتكلفة مالية 2 مليون جنيه، وبذلك يصبح طوله 320 مترا، وذلك ضمن مشروعات تحسين البيئة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لمدينة سفاجا.