استعد.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بالقاهرة والجيزة

يبحث العديد من الطلاب والمعلمين عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، حيث تصدر البحث عن الجدول محركات البحث على جوجل، وقد أعلنت المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ولكن يكثر البحث عن جدولى القاهرة والجيزة فى هذا السياق وخلال التقرير التالى تكشف الدستور جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة الجدول وهو كالتالى:

- موعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

- موعد امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

- موعد امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة العلوم، يوم الاثنين 20 مايو 2024:.

- موعد امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة

وحسبما تم الاعلان رسميًا من محافظة الجيزة حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 بمحافظة الجيزة يوم 18 مايو الجاري، ووجّهت مديرية التعليم في الجيزة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وطالبت بمراجعة أوراق الطلاب والجدول هو:

- امتحان اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

- امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

- امتحان الهندسة يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024.

- امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

- امتحان العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

- امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية، يوم الخميس مايو 2024.