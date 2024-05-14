الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تحميل امتحانات الثانوية العامة pdf وجدول الامتحانات 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تحميل امتحانات الثانوية العامة ، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور عبر محركات البحث جوجل، للتعرف على شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة استعداد لعقد الإختبارات المقرر في ١٠ يونيو للمواد خارج المجموع و٢٢ يونيو للمواد الأساسية.

تحميل امتحانات الثانوية العامة pdf

ويقدم الدستور في التقرير التالي رابط الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة  العام الماضي في جميع المواد، لاطلاع الطلاب عليها والعمل على إجراء حلها، للتعرف على شكل وطبيعة أسئلة الإختبارات.

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول عليها الدخول هنـــــــــــــا 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024

 


توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024


وجاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، مادة الفيزياء 60 درجة، مادة الكمياء 60 درجة، مادة الأحياء 60 درجة، مادة التاريخ 60 درجة، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، مادة الديناميكا 30 درجة، مادة الاستاتيكا 30 درجة، مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 


وينشر "الدستور" في التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي، في البداية، امتحانات المواد خارج المجموع، ففي يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

بينما في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

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وتنطلق امتحانات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الأولي يوم 2 يوليو.


 جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم 

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضه

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي 

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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