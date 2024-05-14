الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة" تعلن تفاصيل استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات
امتحانات

تستعد مديريات التربية والتعليم، لعقد اختبارت  الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية، بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقالت مصادر خاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جاري تجهيز اللجان الامتحانية بجميع مدارس الإعدادية وتسليمها لرؤساء اللجان، لضبط اللجان الامتحانية وتوزيع قوائم أرقام الجلوس.

اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الإعدادى بالقاهرة والجيزة واستكمال الثانوى

وشددت المصادر لـ"الدستور"، على أنه جاري التأكد من طباعة الامتحانات وتسليمها للإدارات التعليمية فجر يوم الامتحان.

أضافت أنه جاري التشديد على الحفاظ وسرية طباعة الامتحانات ونقلها للإدارات التعليمية وعدم فتح الأظرف الامتحانية إلا داخل لجان السير.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية تنطلق يوم الخميس لمحافظة القاهرة، ويوم السبت لمحافظة الجيزة.

واختتم طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 /2024، للعام الدراسي الحالي 2024، بمحافظتين القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، بينما يستكمل طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية، داخل لجان امتحانية مؤمنة، لليوم السادس على التوالي.

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واعتمدت المديريات التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2024، وجاءت كالتالى:

- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024
- طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادلهما سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.

- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.
- طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.

 

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