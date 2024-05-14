الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" توضح طريقة الإجابة في البابل شيت للثانوية العامة اليوم

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستنشر اليوم، فيديو توضيحي لطريقة الإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس، لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤.

خطة لمواجهة الغش الإلكتروني 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع خطة لامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، المقرر انطلاقها في 10 يونيو المقبل، للمواد خارج المجموع، و22 يونيو للمواد الأساسية، على مستوى الجمهورية، للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني بالامتحانات.

وجاءت خطة الوزارة كالتالي:

أولا:  تفيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية أكثر من مرة يوميًا قبل دخول لجنة الامتحان وقبل بدء توزيع كراسة الأسئلة، وبعد مرور نصف الساعة من بدء لجنة الامتحان لتجنب حيازة أي طالب وسيلة إلكترونية للغش.

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ثانيا: وضع علامات تقنية بكراسة الأسئلة لضبط أي طالب يحاول الغش بالامتحانات، واختلاف ترتيب أسئلة امتحانات الثانوية العامة داخل النماذج الامتحانية الأربعة من أجل السيطرة على أى محاولة غش داخل اللجان.

ثالثا: تشديد المراقبة من خلال الملاحظين والمراقبين، بالإضافة إلى مراقبة اللجان بكاميرات المراقبة، حيث توجد فى اللجان أكثر من كاميرا مراقبة لرصد أى مخالفات باللجان.

رابعا: تقليل عدد الطلاب بكل لجنة امتحانية، بحيث لا يزيد العدد على 16 طالبًا وبحد أقصى 20 بكل لجنة فرعية من أجل إحكام السيطرة على اللجان من خلال أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالمراقبة والملاحظة على هذه اللجان.

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توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

طريقة الاجابة في البابل شيت طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ رقم الجلوس الملاحظين والمراقبين امتحانات الثانوية العامة

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