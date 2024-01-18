الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"لو كنا نطير".. كتاب جديد لـ باسم شرف في معرض الكتاب 2024

غلاف كتاب لو كنا
غلاف كتاب لو كنا نطير

صدر حديثا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب "لو كنا نطير" للكاتب باسم شرف، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

الكتاب عبارة عن نصوص نثرية أقرب للخواطر يحاول الكاتب من خلالها الحديث عن نفسه وأقرب الناس إليه. ويتخيل من خلال تلك الكتابات حياته بعدما يصل لسن الثمانين من عمره، وسط الأحلام الضائعة لسنوات.

"المرآة والصورة".. كتاب لـ عبد السلام الفقهي يتناول أدب الرواد في المشهد الليبي


الكتاب عبارة عن نصوص متفرقة تربطهم حالة يمر بها الأشخاص الذين فقدوا أصحاب وأهل، وكأنها سيرة ذاتية لجيل كامل. ممن فقدوا الشغف والأحلام ولكنهم في انتظار تغيير طفيف يعينهم على الحياة. سيرة ذاتية لشوارع وأُناس مروا ولم يتركوا أثرا.

 

غلاف الكتاب


باسم شرف كاتب وسيناريست مصري، من مواليد عام 1979. حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة. شارك في كتابة العديد من المسلسلات مثل "تامر وشوقية" و"راجل وست ستات" و"عالم سمسم" للأطفال. صدر له كتاب “يا سلمى أنا الآن وحيد” والمجموعة المسرحية “جزمة واحدة مليئة بالأحداث” عن دار ميريت والمجموعة القصصية “كفيف لثلاثة أيام” عن دار العين وتمت ترجمتها لعدة لغات، وصدر له روايات: “جرسون” و"لو قابلتك من زمان" عن دار دوِّن للنشر والتوزيع.

txt

"تناول الكثير من القضايا الثقافية".. قراءة فى كتاب "كشوف الخالدين" لياسر ثابت


يشار إلى أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل  النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.

دار دو ن للنشر والتوزيع باسم شرف معرض القاهره الدولي للكتاب صدر حديثا دار دو ن

الأكثر قراءة

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس