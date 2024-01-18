الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمود عبد الشكور يستعد للمشاركة في معرض الكتاب بـ "أشباح مرجانة"

أشباح مرجانة
أشباح مرجانة

طرحت دار دوِّن للنشر والتوزيع، رواية "أشباح مرجانة" للكاتب والناقد محمود عبد الشكور، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

تدور الرواية حول شاب يُدعى "فؤاد عمّار بهجت الساعاتي" يعود من غربته في الإمارات ليُنهي إجراءات الميراث الذي تحصل عليه من جده الباشا، ومن ضمن الميراث سينما قديمة باسم "مرجانة". قادته لاكتشاف المزيد من الأسرار عن أسرته.

وفي رحلته للحصول على ميراثه، يعلم الشاب أن السينما تدور حولها الأقاويل بشأن وجود أشباح بها، فيبدأ في رحلة البحث عن الحقيقة.

txt

منها 483 عرضًا مسرحيًا.. حصاد صندوق التنمية الثقافية فى 2023


محمود عبد الشكور، صحفي وروائي وناقد ومؤرخ فني وثقافي. تخرج في كلية الإعلام في شعبة الصحافة عام 1987. ومنذ تخرجه ساهم في مسيرة مهنية حافلة بمقالاته الصحفية والنقدية، وحواراته مع الفنانين والأدباء في عدد كبير من الصحف والمجلات المصرية والعربية: الوفد، الأنباء الكويتية، روز اليوسف، الهلال، والسينما الجديدة.

شارك في عدد من لجان المشاهدة بمهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية للسينما الوثائقية. ومن أهم أعماله: “البحث عن فارس: سينما محمد خان”، و”كنت صبيا في السبعينيات”، و”كنت شابا في الثمانينيات”، و”داوود عبدالسيد: سيرة سينمائية”، و”ونس الكتب”، ورواية “حبيبة كما حكاها نديم”.

تعاون مع دار دوِّن للنشر والتوزيع لأول مرة عام 2023، إذ صدرت روايته الثانية والتي حملت اسم "ألوان أغسطس" عن الدار، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 عام 2023.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيف شرف لنسخة هذا العام.

رواية أشباح مرجانة الناقد الكبير محمود عبد الشكور دار دو ن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 رواية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

وزير البترول يكلف المهندس عاصم صديق برئاسة شركة حمش مصر لمناجم الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس