محمود عبدالشكور: "باب الوادي" تحكي عن المواطن الجزائري في ليون

قال الناقد الفنى محمود عبد الشكور إن رواية " باب الوادى" الصادرة عن دار الشروق للأديب الجزائرى أحمد طيباوي ترصد التحديات التى وجدها الروائي الجزائرى سواء فى باب الوادى بالجزائر أو ليون الفرنسية.

أضاف عبد الشكور، خلال فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية "باب الوادي" بدار الشروق، منذ قليل، أن البناء الفنى والدرامى لرواية" باب الوادى" يكشف عن كاتب روائي متمكن من رصد أبرز التحولات التى مر بها تاريخ مجتمع الجزائرى، خاصة فى ظل مقاربة بطل الرواية ووالده والأجيال السابقة وازماتهم المشتركة المستمرة.

وحصلت الرواية على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023، بمقر دار الشروق في ميدان طلعت حرب بوسط البلد، ويناقش الرواية الناقد محمود عبد الشكور، ويدير النقاش مصطفى الطيب.

ومن أجواء الرواية نقرأ:"وجد كمال الباب مواربًا ففتحه، وكان الآخر بانتظاره.. وللحظات، وقف مرتبكًا أمامه. لم يكن النور كافيًا ليتبيَّن هيئته جيدًا، فجعل يمعن النظر فيه ويتفحص وجهه، وكاد يمدُّ يده ليلمسه ويتأكد من أنه حقيقي لكنَّ صوتًا من داخله أخبره بأنَّه هو بدا له عفيًّا برغم عمره الطويل، أحبَّ ذلك، لو وجده شيخًا ضعيفًا لكان انتقامه منه سيكون غير أخلاقي. نسي ذلك في أثناء وقوفه، وراح يحثُّ عاطفته أن تخرج؛ كلمات ودموعًا وصراخًا وغضبًا، أو أي سلوك آخر، إلا أن يبقى جامدًا ينظر إليه... الشيخ الواقف مثله ساكنًا لا يتحرك هو والده، والتيار الذي يمرُّ منه إليه قويٌّ مع أنَّه لا يدرك طبيعته."- سر كبير أخبرته به أمه وهي على سرير الموت، ليبدأ كمال رحلة بحث قاسية بعد أن عاش حياته يطارد والده في الحقيقة وفي الأحلام بين الجزائر وفرنسا، يحاول كمال تقصي جذوره البعيدة من خلال لقائه مع صديق قديم لوالده، لكنه يجد نفسه أمام تساؤلات تكشف عن كثير من الأسرار.

نبذة عن أحمد طيباوي

أحمد طيباوي؛ روائي جزائري وأستاذ محاضر في إدارة الأعمال، صدرت له أربع روايات: اختفاء السيد لا أحد (جائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2021)، موت ناعم (جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي بالسودان 2014)، مذكرات من وطن آخر، المقام العالي (جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 2011 بالجزائر)، ومجموعة قصصية «وجه على الحافة»، وحصلت روايته "باب الوادي" على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023.

IMG-20231217-WA0028