الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

8 أشياء عليك تجنب فعلها إذا كنت تعاني من الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يشعر فيه الشخص بإحساس مستمر بالحزن وفقدان الاهتمام.

 أعراض الاكتئاب هي التعب، والشعور بعدم القيمة، واليأس، وفقدان الطاقة، وصعوبة في التفكير أو اتخاذ القرارات والتفكير في الموت أو الانتحار.

 كتبت المعالجة النفسية  أليسون سيبونارا: "إذا كنت تعاني من القلق، فمن المحتمل أنك عانيت من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتك أيضًا، إنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا". 

وأضافت الخبيرة وهي تشير إلى الأشياء التي يجب أن نتجنبها عندما نعاني من الاكتئاب: "على الرغم من أنني أعلم أنه ليس من السهل التخلص من الاكتئاب، فإليك بعض الأشياء التي تذكرك بالأشياء التي لا يجب عليك فعلها عندما تكون في حالة تصاعدية".

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8 أشياء يجب أن نتجنبها عندما نرتفع:

تجاهل قضايانا: “بغض النظر عن مدى ضآلة مشاعرنا والعواطف التي قد نواجهها، يجب علينا، دون أي تكلفة، أن نبتعد عن تلك القضايا ونتركها دون اهتمام، يجب أن نجلس مع قضايانا ونتعمق أكثر”.

أنماط النوم الفوضوية: “روتين النوم الصحي مهم جدًا للحفاظ على استرخاء وهدوء الجهاز العصبي، لا ينبغي لنا أن نبقى في السرير لوقت متأخر جدًا أو نترك أنماط نومنا تصبح فوضوية”.

حبس أنفسنا في الداخل: “يجب أن ندفع أنفسنا للخروج من المنزل والمشي في الطبيعة، يمكن أن يساعدنا ذلك على إبعاد عقولنا عن التصاعد. البقاء منعزلين في الداخل يمكن أن يجعلنا نشعر بالسوء”.

التركيز على الأخبار المحبطة: “يمكن لوسائل الإعلام أن تصيبنا بالإحباط بسبب أخبار الأشياء الفظيعة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، وعلينا أن نحاول الابتعاد عن مثل هذه الأخبار قدر الإمكان”.

لا تهرب: “لا ينبغي لنا أن نحاول الهروب من مشاعرنا بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي أو ألعاب الفيديو، وبدلًا من ذلك، علينا أن نتعلم الجلوس مع مشاعرنا والتعامل معها بطريقة صحية”.

الشعور بالذنب: “لا ينبغي لنا أبدًا أن نشعر بالذنب تجاه اكتئابنا، يجب علينا بدلًا من ذلك أن نحاول إيجاد طرق لمعالجة مشاعرنا وجعل أنفسنا نشعر بالتحسن”.

المقارنات: “مقارنة أنفسنا بالآخرين هي طريقة غير صحية للنظر إلى الحياة، يجب أن نتذكر أن كل شخص لديه رحلاته الخاصة، ونحن بحاجة إلى التركيز على رحلاتنا”.

طلب الدعم: “يجب أن نطلب المساعدة من الأشخاص الذين نشعر بالأمان حولهم – الأصدقاء والعائلات، يمكننا أيضًا طلب المساعدة الطبية عندما نشعر بأن الأمور خارجة عن السيطرة”.

الاكتئاب هو اضطراب أنماط النوم الفوضوية حبس أنفسنا في الداخ الشعور بالذنب طلب الدعم

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أطعمة تخلصك من الاكتئاب بسهولة

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