اضطراب الاكتئاب المستمر.. 5 علامات يجب الانتباه لها و3 نصائح للصحة النفسية

الاضطراب الاكتئابي المستمر، هو شكل طويل الأمد من الاكتئاب، وفى هذه الحالة، قد يتعرض الشخص لنوبات من الاكتئاب وتقلبات المزاج، ويشعر الأفراد المصابون بالاكتئاب الشامل في كثير من الأحيان بمشاعر اليأس، وتدني احترام الذات، وقلة الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة، حسب موقع hindustantimes.

وعلى عكس الاضطراب الاكتئابي الرئيسي، قد تكون أعراض اضطراب الاكتئاب الشامل أقل حدة ولكنها تميل إلى أن تكون أكثر ديمومة، ويمكن أن تكون هذه الحالة بشكل ملحوظ تضعف الأداء اليومي ونوعية الحياة، مما يؤثر على جوانب مختلفة مثل العمل والعلاقات والرفاهية العامة.

أعراض اضطراب الاكتئاب

1- قد يعاني الأشخاص المصابون بالاضطرابات من تدني احترام الذات وانخفاض الثقة بالنفس.

2- يعانون من التعب وغياب الطاقة ويفشلون في أداء المهام اليومية بسبب ثقل التفكير الزائد والأفكار السلبية.

3- يشعرون باليأس والعجز وغالبًا ما يعزلون أنفسهم عن المواقف الاجتماعية.

4- لديهم إما ضعف الشهية أو أعراض الإفراط في تناول الطعام، كما أنهم يعانون من اضطرابات النوم.

5-إنهم دائمًا ما يشككون في آرائهم وخياراتهم ويواجهون صعوبات في اتخاذ القرارات.

نصائح لعلاج الإكتئاب

1- اتباع نظام غذائي

الأسماك والجمبري، والكبدة والحبوب الكاملة، والبيض، ومنتجات الألبان، واللحوم والخضراوات والمكسرات، جميعها أطعمة تساهم بشكل بشكل ملحوظ في تقليل حدة الاكتئاب، وتساعد على تحسين حالتك المزاجية، وتقلل من الشعور بالقلق والاكتئاب، وتزيد من إفراز هرمون السعادة.

2- ممارسة التمارين الرياضية

الرياضة بشكل عام لها دور كبير في تحسين المزاج العام، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالتوتر والقلق، وأيضا تزيد من تدفق الأكسجين إلي المخ، والجهاز اعصبي، ولذا تقلل من أعراض الإكتئاب المزعجة.

3- أخذ قسط كافي من النوم

من أهم النصائح الحصول على قسط كافي من النوم يوميًا يقلل من الشعور بالاكتئاب، ويحد من تفاقم أعراضه المزعجة.