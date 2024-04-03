حسام حبيب يروى لـ"ع المسرح" كواليس تجربته مع الاكتئاب

كشف الفنان حسام حبيب عن تجربته مع الاكتئاب، مُشددًا على أهمية الدعم النفسي لتجاوز تلك المرحلة.

وأكد حسام حبيب، أنه مر بفترات طويلة كان يغلب عليها النوم كثيرًا، وهو ما اعتبره البعض علامة على الاكتئاب، ولكن بروح متفائلة، قال حبيب: "زرت طبيبة متخصصة قدمت لي قائمة بأعراض الاكتئاب، وأدركت أن ما أعانيه يمكن علاجه".

وأضاف حبيب خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أنه رغم زياراته المتعددة للأطباء النفسيين، إلا أنه كان يشعر بأنه أكثر ذكاءً منهم وكان يسعى للشعور بأنه ضحية، ومع ذلك، تغيرت نظرته تجاه العلاج بعد نصيحة أحد الأطباء بالعودة إلى الصلاة، وهو ما أحدث تحولًا في نظرته للحياة والخالق.

وتطرق حبيب إلى تأثير تربيته مع والدته، مشيرًا إلى أنها زرعت فيه الاحترام العميق للمرأة. ووصف كيف أن والدته، التي كانت تعيش حياة مرفهة، تحملت المسئولية بقوة وعزيمة، ما جعله يقدر قوة وصلابة المرأة في مواجهة التحديات.