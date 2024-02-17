السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

صوروهما في أوضاع مخلة.. قصة خطف شابين لطلب فدية 3 ملايين جنيه

خطف
خطف

أحالت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، 8 متهمين بتهمة خطف وهتك عرض شخصين بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

 تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "هشام" مشرف معماري، و"ياسر ع" شريك بشركة مضياف للسياحة بالخارج، و"خالد ع"، هارب، و"محمد غ" هارب، و"أحمد م " وشهرته أحمد جيكا، هارب، و"بسنت ن"، ربة منزل، و"مي  ع "، ربة منزل، و"السيد ع" سمسار عربيات.

وكشفت التحقيقات أنهم خطفوا بالاشتراك مع آخر مجهول بالتحايل، المجني عليهما "أشرف إ"، فخري ا"، بتحريض من المتهم الأول للمتهم الثاني، والذي حرض المتهم الثالث على استدراج المجني عليهما إلى العقار محل الواقعة على إثر صداقة الثالث للمجني عليه الأول، بإغوائهم بالترفيه عن أنفسهم رفقة المتهمتين السادسة والسابعة، فدخلت عليهما حيلتهم حتى دلفوا إلى محل الواقعة، فأبصرا كلًا من المتهمتين السادسة والسابعة، وتذرع الثالث بحاجته لبعض المستلزمات فترجل خارج المنزل لشرائها، وما أن اطمأن أنهم قد صارا بمأمن عن أعين الرقباء وأنهما في متناول أيديهم، عاد رفقة المتهمين الرابع والخامس مشهرين أسلحتهم البيضاء في مواجهتهم مصطحبين إياهم إلى غرف النوم كلًا على حدا ورفقته إحدى المتهمتين، وأجبروهم على التجرد من ملابسهم، وسرقوا متعلقاتهم - مبالغ مالية وهاتفين محمولين بالإكراه الواقع عليهما محدثين إصابة المجني عليه الثاني، وقاموا بتصويرهما في عدة أوضاع مخلة رفقة المتهمتين بغية تهديدهم - على النحو الوارد بالاتهام اللاحق - وما أن أنهوا جرمهم حتى لاذوا بالفرار بالسيارة قيادة المتهم الثامن والذي كان بانتظارهم لتسهيل هروبهم من محل الواقعة.

أضافت التحقيقات أنه قد اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنف البيان، هتك المتهمين من الثالث حتى السابع عرض المجني عليهما المخطوفين بالإكراه الواقع عليهما حال إحرازهما لأسلحة بيضاء وأجبروهم على التجرد من ملابسهم.  

وأضافت التحقيقات أنه تعدى المتهمين من الثالث حتى الخامس على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما بأن سجلا بهواتفهم المجني عليهما رفقة المتهمتين السادسة والسابعة في أوضاع مخلة. 

كما أشارت التحقيقات إلى أنه هدد المتهم الثاني بنشر المقاطع الملتقطة للمجني عليه "أشرف إ" محل الاتهام السابق وإرسالها لشقيقه "محمد إ" وطلب ثلاثة ملايين جنيه لعدم نشرها.

أضافت التحقيقات أنه سرق المتهمين من الثالث حتى الخامس المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق – مبالغ مالية وهاتفين محمولين - والمملوكين للمجني عليهما، بالإكراه الواقع عليهما حال إحرازهم لأسلحة بيضاء محدثين إصابة المجني عليه الثاني.

أردفت التحقيقات أنه أحرز المتهمين من الثالث حتى الخامس أسلحة بيضاء ومسدس صوت وذخائر دون ترخيص، بالإضافة إلى تعمد المتهم الثاني إزعاج ومضايقة للمجني عليه "أشرف إ"، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرسال رسائل مخدشة للشرف.

نيابة القاهرة الجديدة المستشار محمد حجازى التجمع الاول 8 متهمين خطف وهتك عرض

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