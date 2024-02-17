اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي في "الجوكر"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، نظر إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

أبرز الاتهامات في القضية

و كانت قد وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر".