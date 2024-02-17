السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي في "الجوكر"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، نظر إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

 تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام  أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

 أبرز الاتهامات في القضية

و كانت قد وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر".

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر محاكمة 31 متهم المقاول الهارب محمد علي أخبار كاذبة

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