أحكام بالسجن من 3 إلى 7 سنوات لــ شركاء الهارب محمد علي في "الجوكر"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة للمتهمين شركاء المقاول الهارب محمد علي في قضية "الجوكر".

قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهمًا بالسجن 3 سنوات.

كما قضت ببراءة 16 متهمًا، ووضع المتهم حسن هاني على قوائم الإرهاب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وكانت قد وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر".