السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته المخدرات

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإحرازة المخدرات في مدينة نصر.

السجن 3 سنوات لمتهم وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته المخدرات

 

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 19 يوليو 2023 يمنطقة أول مدينة نصر أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهر مخدرًا الميثامفيتامين في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد مجري التحريات، نقيب شرطة بقسم أول مدينة نصر، أنه تلقى معلومات أكدتها تحرياته السرية باتجار المتهم في المواد المخدرة فاستصدر أذنًا من النيابة العامة، وبالانتقال إلى مكان الواقعة أيقن تواجد المتهم بالطريق العام حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحةزته على 5 أكياس بلاستيكيه يحوى الايس المخدر ومبلغ مالي

 

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