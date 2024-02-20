السجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية تنظيم القاعدة"

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية تنظيم القاعدة».

يواجه المتهمون تهم ارتكبوها في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.