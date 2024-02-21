الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"شك في سلوكها".. السجن ثلاث سنوات لمتهم شرع في قتل طليقته

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض بتهمة الشروع في قتل طليقته في المعصرة.

 

كشف أمر الإحالة، قيام المتهم "م. ص" محبوس “سائق” بالشروع في قتل المجني عليها "هالة" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على سلب روحها بعد أن أوعز له شيطانه بذلك انتقاما ظالمًا وظنا كاذبا بسلوكها على إثر خلاف سابق بينهما معدا لذلك  الغرض الشيطاني السلاح الأبيض الوصف، ونفاذا لما وغر في صدره وراجحة عقله، من نية خبيثة للخلاص منها، توجه إلى مكان تواجدها، وما أن ظفر بالمجنى عليها حتى كال عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدًا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج 

وقالت المجني عليها، إنه توجد خلافات بينها وبين المتهم "طليقها"، وأثناء تواجدها بمسرح الجريمة لشراء بعض الملابس، فوجئت بقدومه لها، محرزًا لسلاح أبيض "سكين"، وما أن شاهدها حتى انهال عليها طعنا بسلاحه، بأماكن متفرقة من جسدها، فأحدث ما بها من إصابات الموصوفة بالتقريرالطبي الشرعي، قاصدًا من ذلك قتلها.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار محمد الجندى سائق قتل طليقته

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