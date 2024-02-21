الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم فى استئناف الراقصة حورية على حبسها عامين 13 مارس

الراقصة حورية
الراقصة حورية

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أيمن أباظة، اليوم الأربعاء، حجز استئناف الراقصة حورية، على حكم حبسها عامين، إلى جلسة 13 مارس المقبل مع استمرار حبسها، للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشار عمر الشرفى، والمستشار الدكتور عمرو مرسي.

سبق أن قضت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة داخل محل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة بالآداب العامة؛ بهدف التربح من ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محكمة جنح مستانف مستأنف الاقتصادية الراقصة حورية المستشار عمر الشرفى المستشار الدكتور عمرو مرسى محكمة جنح الاقتصادية مديرية أمن الإسكندرية

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