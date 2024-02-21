الحبس سنة مع الشغل لعامل احتجز زوجته بمسكنه فى منطقة المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل بتهمة احتجاز زوجته في مسكنه في منطقة المعصرة بحلوان بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد صبري.

تفاصيل الواقعة

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "م. ن"، عامل باحتجاز المجني عليها "ن. م" بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبها بدنيا بأن اوثق وثاقها بأداة وانهال عليها ضربًا بأداة "جنزير حديدي"، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالأوراق.

أقوال الشهود

الشاهدة الأول المجني عليها "ن. م"، ربة منزل شهدت أنها حال تواجدها بمسكن المتهم، قام المتهم باحتجازها لمنعها من الخروج من مسكنه بتوثيق يديها باستخدام أداة جنزير حديدي، وانهال عليها ضربًا باستخدام الأداة- خرطوم- استقرت بأماكن متفرقة بجسدها، محدثًا ما بها من إصابات

الشاهدة الثانية "ف. ك"، ربة منزل شهدت أنها نما إلى علمها أن نجلتها الشاهدة الأولى حال تواجدها بمسكن المتهم، قام المتهم بتوثيقها لمنعها من الخروج من مسكنه.

الشاهدة الثالثة "ه. ش"، ربة منزل شهدت بأن الشاهدة الأولى حال تواجدها بمسكنها التي تقطن به رفقة زوجها المتهم، قام المتهم بتوثيقها لمنعها من الخروج من مسكنه.