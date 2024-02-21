صور خادشة.. مهندس بترول هدد فتاة بابتزازها بالتجمع الخامس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، مهندس بترول بتهمة نشر صور مخدشة للحياء لفتاة إلى محكمة الجنايات .

تبين من خلال الاوراق ان المتهم هو "علي ا" حاصل على بكالريوس علوم في هندسة البترول

وكشفت التحقيقات أن المتهم هدد المجنى عليها " جيلان خ " كتابة بنسبه أمور لها مخدشه بالشرف بأن هددها بنشر صور زعم انها ملتقطه لها وارسالها لذويها وكان ذلك مصحوبًا بطلب وهو دفع مبلغ مالي.

أضافت التحقيقات أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وارسل لها بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقتها بالاضافة الي أنه استخدم حسابا علي الشبكة المعلوماتية قاصدا ارتكاب الجريمة.

وقالت "جيلان خ"، ربة منزل، أن المتهم هددها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي فيس بوك - بنسبة أمور مخلة بالشرف متمثلة في صور لفتيات عاريات ونسبتها لها على خلاف الحقيقة وطلبه مبالغ مالية مائة وخمسون ألف جنيه نظير عدم نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال رائد شرطة وضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة، إن فحصه الفني توصل إلى أن الحساب مرتكب الواقعة هو حساب المتهم وأنه مربوط بالهاتف المحمول المستخدم.

أضاف أن المتهم هو تهديد المجني عليها بنسبة أمور مخلة بالشرف وطلب مبلغ مالي مائة وخمسون ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ وعيده.

وثبت بتقرير الفحص الفني بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ان الحساب مرتكب الواقعة هو الحساب الخاص بالمتهم وان الهاتف المحمول المربوط بذلك الحساب مستخدم بمعرفة المتهم.