الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

صور خادشة.. مهندس بترول هدد فتاة بابتزازها بالتجمع الخامس

ارشيفية
ارشيفية

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، مهندس بترول بتهمة نشر صور مخدشة للحياء لفتاة إلى محكمة الجنايات .

تبين من خلال الاوراق ان المتهم هو "علي ا" حاصل على بكالريوس علوم في هندسة البترول

 وكشفت التحقيقات أن المتهم هدد المجنى عليها " جيلان خ " كتابة بنسبه أمور لها مخدشه بالشرف بأن هددها بنشر صور زعم انها ملتقطه لها وارسالها لذويها وكان ذلك مصحوبًا بطلب وهو دفع مبلغ مالي.

أضافت التحقيقات أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وارسل لها بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقتها بالاضافة الي أنه استخدم حسابا علي الشبكة المعلوماتية قاصدا ارتكاب الجريمة.

وقالت "جيلان خ"، ربة منزل، أن المتهم هددها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي فيس بوك - بنسبة أمور مخلة بالشرف متمثلة في صور لفتيات عاريات ونسبتها لها على خلاف الحقيقة وطلبه مبالغ مالية مائة وخمسون ألف جنيه نظير عدم نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال رائد شرطة وضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة، إن فحصه الفني توصل إلى أن الحساب مرتكب الواقعة هو حساب المتهم وأنه مربوط بالهاتف المحمول المستخدم.

أضاف أن المتهم هو تهديد المجني عليها بنسبة أمور مخلة بالشرف وطلب مبلغ مالي مائة وخمسون ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ وعيده.

وثبت بتقرير الفحص الفني بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ان الحساب مرتكب الواقعة هو الحساب الخاص بالمتهم وان الهاتف المحمول المربوط بذلك الحساب مستخدم بمعرفة المتهم.

نيابة القاهرة الجديدة صور مخدشة مهندس بترول محكمة الجنايات مخدشه بالشرف

مواد متعلقة

الحكم فى استئناف الراقصة حورية على حبسها عامين 13 مارس

"شك في سلوكها".. السجن ثلاث سنوات لمتهم شرع في قتل طليقته

الحبس سنة مع الشغل لعامل احتجز زوجته بمسكنه فى منطقة المعصرة

السجن 3 سنوات لقاتل شقيقه فى المعصرة

السجن والغرامة 200 ألف جنيه لطبيب بتهمة الإتجار في الأعضاء البشرية

السجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية تنظيم القاعدة"

المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات في مدينة نصر

بعد قليل.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي

الأكثر قراءة

عاجل| مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية