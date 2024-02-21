إحالة 8 متهمين كونوا عصابة دولية للاتجار بالمخدرات للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد حجازى، 8 متهمين بكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب المخدرات لداخل البلاد، إلى الجنايات.

والمتهمون هم كل من: «أحمد. ع، تاجر ملابس، محمد. ف، مساعد صيدلى، سيزار كيفورك ديرا كيليان cezar dirakilian، سوري الجنسية، رنا. ح، ممرضة، بكري. م ، شيف ،مصطفي. م، طالب، محمد. ع، عامل ملابس، مي. ر، معاون تمريض.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني أدارا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة، بأن قاما بتوزيع الأدوار علي باقي المتهمين وكان دورهما تزعم ذلك التشكيل عن طريق إبرام الصفقات مع كبار مهربي المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بجلب وتصدير جواهر وعقاقير مخدرة «الأمفيتامين - الحشيش القنب، الأفيون" إلي داخل الجمهورية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت التحقيقات ، إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة “أفيون وحشيش”، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.