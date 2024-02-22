الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة 4 متهمين باقتحام محطة وقود وسرقة العاملين للجنايات

محكمة
محكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية 4 متهمين باقتحام محطة وقود وسرقة 8 آلاف جنيه و33 جالون زيت وهواتف من العاملين بها تحت تهديد السلاح الناري بالتجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم سامي.ع “، غفير وبدوي.م،عاطل وجمال.ح، عاطل وأحمد.ع، عاطل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي المبين قدرًا والمنقولات المبينة وصفًا بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليهم "عمر.ا"، “زكريا.س”،" إسلام.م" حال تواجدهم بمحل عملهم، محطة موبيل للوقود وذلك بالإكراه الواقع عليهم حال إحراز الأول والثاني لأسلحة نارية بأن اشهروا أسلحتهم في وجه الأول وتعدوا عليه بالضرب بدبشك السلاح الناري محدثين إصابته على النحو الوارد بالتحقيقات وقاموا باحتجازه وعين الثالث لمراقبته وحال خروج المجني عليه الثاني من غرفته لمباشرة عمله أشهروا أسلحتهم في مواجهته واقتادوه إلى محل تواجد المجني عليه الثالث وأمروه بتكبيله.

أضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا باصطحاب المجني عليهم الى مبني الإدارة وقاموا بسرقة مبلغ مالي وقدرة 8 آلاف جنيه، ثم إلى المخزن الخاص بالمحطة وقاموا بسرقة 33 جالون زيت وأسطوانتين غاز وقاموا بسرقة الهواتف المحمولة والمبالغ المالية حوزتهم أسطوانة غاز ولاذوا بالفرار وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أحرز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) ما لا يجوز إحرازها، وأحرز ذخيرة - عشرة طلقات - مما تستخدم على السلاح الناري  والمتهم الثاني أحرز ذخيرة طلقة - مما تستخدم على السلاح الناري وأحرز سلاح ناري غير مششخن - مسدس ٩ م - دون ترخيص.

الشاهد الأول

يشهد حال تواجده بمحطة الوقود محل عمله، فوجئ بترجل ملثمين من داخل إحدي المركبات وحملهم الأسلحة نارية وإشهارهم للأسلحة المار بيانها في وجهه، مهددين بها أياه، فيتوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومتهم، فأنصاع قسرا لتهديداتهم واحتجزوه بداخل إحدي الغرف حتى أصطحبوه رفقة.

زميليه - الشاهدين الثاني والثالث، واستلوا منها علي المبالغ المالية، وتوجه احدهم الي غرفة سكنهم واستولي منها علي المسرقات، ثم افتادوهم تحت تهديد السلاح الي احد المخازن والذين استولو منه علي جالونات الزيت حتى فرغوا فاحتجزهم داخل ذلك المسكن وفروا هاربين.

الشاهد الثاني

شهد بذات مضمون أقوال سالفه واضاف بدخول المتهمين الي غرفة مسكنهم واجبروه علي تكبيل وثاق الشاهد الثالث، واستولوا من غرفه سكنهم علي المسروقات.

الشاهد الثالث

شهد بذات مضمون اقوال سالفه

الشاهد الرابع

شهد  بأن تحريات السرية النهائية، أسفرت عن صحة الواقعة علي نحو ما شهد به المجني علهم، وانه ضبط المتهمين نفاذا لأمر النيابة العامة وبتفتيش أولهما عثر بحوزته علي البندقية والطلقات المضبوطين وجالونات الزيت المستولي عليها، وبتفتيش ثانيهما عثر بحوزته على المسدس والطلقة المضبوطة والهواتف المحمولة المستولي عليها وعزي قصدهم من احراز الاسلحة والذخائر المضبوطين استخدامها في واقعات السرقة.

الشاهد الخامس

شهد بأن تحرياته السرية اسفرت عن صحة الواقعة على نحو ما شهد به المجني عليهم، وأن المتهمين هم وراء ارتكاب الواقعة وأنهم حضوروا الي محل الواقعة، مستقلين أحدي السيارات ملثمين ومدججين بالسلاح والذي اشهروه في وجه المجني عليهم، وهددوهم باستعماله قبلهم، وتمسكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على منقولاته واموال وجالونات زيت محطة الوقود محل الواقعة.

نيابة القاهرة الجديدة المستشار محمد حجازى محطة وقود جالون زيت سرقة محكمة الجنايات

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