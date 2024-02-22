الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في "فساد الري"

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة الري؛ لمعاقبة 12 متهمًا بتلقي رشوة.

وذكرت التحقيقات، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل من المتهم السابع في تلك القضية 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في القضية والذي أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، وكان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لشركته الخاصة.

وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي حددت اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

الدائرة 23 جنايات القاهرة محاكمة المتهمين أولى جلسات رشوة

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