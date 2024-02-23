الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

سامح عاشور
سامح عاشور

تصدر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات.

حملت الدعوى التي أقامها كل من أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرءوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

طالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.

وفي الموضوع، تمت المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجراء انتخاباته يوم 9 مارس 2024، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

محكمة القضاء الإداري سامح عاشور نقيب المحامين منصب النقيب العام الحكم

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