السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إعدام شخصين والمؤبد لـ4 آخرين بقضية اللجان النوعية بالمنوفية

محكمة النقض
محكمة النقض

قررت محكمة النقض، تأييد حكم الإعدام على متهمين وتخفيف الحكم على 4 أخرين للسجن المؤبد، في قضية اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية واستهداف الكمائن ورجال الشرطة والقوات المسلحة بمحافظة المنوفية.

منطوق الحكم

حيث تضمن منطوق الحكم؛ تأييد حكم الإعدام على المتهمين صلاح محمد أحمد بحيري، وأنس أحمد خليفي أحمدي، فيما تم تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على، المتهمين مصطفى سعد القصاص، وصهيب السيد يونس، ومحمد سامى، وأحمد ناصر.

كانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين بالقضية عام 2017 بمحافظة المنوفية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

محكمة النقض تأييد حكم الإعدام سجن المؤبد قضية اللجان النوعية استهداف الكمائن ورجال الشرطة والقوات المسلحة بمحافظة المنوفية

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