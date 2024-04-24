التوصل لمكان اختفاء فتاة تركت منزل أهليتها فى حلوان

أيام من الرعب والفزع يعيشها الأهالي عندما تصل لهم أنباء تغيب فتاة من الأقارب أو الجيران أو بناتهم ظنا منهم أن الفتاة تعرضت للاختطاف ويبدأ الكثير في نشر صور الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي مروجين لإشاعة اختطافها وتغيبهم والكثير منهم يرفض مجرد التفكير أن الفتاة غادرت المنزل بكامل إرادتها.

وفي تلك الحالات بالأخص التي تابعها أهالي حلوان والصف كانوا يرفضون فكرة هروب الفتيات نظرا لحفظهم “كتاب الله” علي حد قولهم وأنهم عاشوا داخل قرى ريفية ولم يتطلعوا للعالم الخارجي.

لكن بعد ايام من اختفائهم نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختفائهن وإعادتهن لذويهم.

فتاة الصف الأخيرة"معلمة قرآن"

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات حول اختفاء طالبة بكلية الحقوق، بعدما خرجت من منزلها الأحد الماضي، ولم تعد وذلك بعد ساعات قليلة من عودة فرح العطار الطالبة الأولى التي اختفت لمدة 4 أيام.

وحررت أسرة الفتاة محضرًا بمركز شرطة الصف، حيث تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغهم باختفاء ابنتهم شيماء.م.ع 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وذكرت الأسرة أنهم من قرية كفر طرخان وابنتهم تعمل في دار لتحفيظ القرآن الكريم وخرجت صباح الأحد للذهاب إلى قرية الأخصاص لسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة "جمعية" وتأخرت في العودة وعندما اتصلوا هاتفيًا بالشخص الذي كانت متوجهة إليه أخبرهم أنها لم تصل في الموعد المحدد بينهما وهاتفها مغلق طوال الوقت ولم تعد حتى الآن.

ونشرت أسرة الفتاة صورها وناشدت من يعثر عليها أن يتصل بأرقام هاتفية حددتها.

تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، نجحت في التوصل لمكان اختفاء الفتاة.

وترأس المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف قوة أمنية انتقلت لمكان تواجد الفتاة وتمت إعادتها لأسرتها، وأشارت التحريات الأولية إلى أنها تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات عائلية وامتلاكها مبلغ ٥ آلاف جنيه قيمة جمعية كانت تذهب لتسديدها.

كواليس تغيب “فرح" فتاة الصف



وتغيبت طالبة عن منزلها من قرية الحي بالصف لمدة 4 أيام وانتشرت صورها بشكل واسع وأجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان، بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس.

وقالت فتاة الصف "فرح"، إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها، حيث كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة فتركت المنزل.

وأضافت التحريات أن فتاة الصف خططت للعمل للإنفاق على نفسها ودراستها، حيث اعتقدت أنها ستجد عملًا تستطيع منه استئجار شقة للإقامة بها والإنفاق على دروسها وبالفعل عملت طوال 4 أيام غابت فيها عن منزلها في مطعم بمنطقة حلوان، وكانت تبيت في ساحة مسجد حتى علمت عن طريق الصدفة أن البلدة بأكملها تبحث عنها وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدات لمن يعرفها، فاستعانت بهاتف من الشارع واتصلت هاتفيًا بوالدها وأخبرته عن مكان تواجدها فأبلغ الشرطة التي نجحت في إعادتها.

اختفاء نورهان طالبة معهد فتيات حلوان



ومن جانبه شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر عقب نشر الصفحات الخاصة بحلوان على "فيسبوك" خبر اختفاء طالبة في معهد فتيات حلوان أثناء ذهابها لآداء امتحان وتدعى "نورهان.ع.ا"، ولم يتم العثور عليها، وأيضا تم إعلان رجوعها إلى أهليتها، وأنها قررت ترك المنزل بسبب خلافها مع والدها.