"كان بيعاكس قريبتى ودمي غلى فى عروقى": اعترافات المتهم بقتل جاره فى المعصرة

"كان بيعاكس قريبتي ودمي غلي في عروقي" بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة بارتكاب جريمته

واشار المتهم خلال التحقيقات أنه

علم بمضايقة المجني عليه لقريبته وذهب لمعاتبته لكنه رفض عتابه ونشيت بينهم مشاجره حتي طعنه المتهم بسلاح ابيض اودى بحياته في الحال

النيابة تأمر بحبس المتهم ٤ ايام

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، بحبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بينهما ومشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المعصرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويها.



تفاصيل القبض علي المتهم

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة القبض على شاب أنهى حياة جاره طعنًا بسكين في مشادة واشتباك بالأيدي بينهما.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة، يفيد بمقتل شاب يدعى "أحمد فرج" يبلغ من العمر 26 عامًا، على يد جاره ويدعى عبدالرحمن.

توجهت قوة شرطة القسم وبرفقتها وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.