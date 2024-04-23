الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كان بيعاكس قريبتى ودمي غلى فى عروقى": اعترافات المتهم بقتل جاره فى المعصرة

قتل
قتل

"كان بيعاكس قريبتي ودمي غلي في عروقي" بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة بارتكاب جريمته 

 

واشار المتهم خلال التحقيقات أنه 

علم بمضايقة المجني عليه لقريبته وذهب لمعاتبته لكنه رفض عتابه ونشيت بينهم مشاجره حتي طعنه المتهم بسلاح ابيض اودى بحياته في الحال 

 

النيابة تأمر بحبس المتهم ٤ ايام

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، بحبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بينهما ومشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المعصرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

كما قررت تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويها.


تفاصيل القبض علي المتهم

 

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة القبض على شاب أنهى حياة جاره طعنًا بسكين في مشادة واشتباك بالأيدي بينهما.

 

كان ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة، يفيد بمقتل شاب يدعى "أحمد فرج" يبلغ من العمر 26 عامًا، على يد جاره ويدعى عبدالرحمن.

 

توجهت قوة شرطة القسم وبرفقتها وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بيعاكس قريبتي اعترف المتهم بقتل جاره المعصرة نيابة حوادث حلوان الكلية

مواد متعلقة

القصة الكاملة لطمع سباك ورطه فى قتل عجوز حدائق القبة

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تقصف مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال