القصة الكاملة لطمع سباك ورطه فى قتل عجوز حدائق القبة

«جريمة قتل بدون سابق إنذار وبدون فائدة».. هذا يخص واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بسبب طمع سباك آراد أن يسرقها وعقب تهشيم رأسها لم يجد مبتغاه لا أموال ولا مشغولات ذهبية لينتهي أمره بتورطه في جريمة قتل بدون داعِ في منطقة حدائق القبة.

حنفية وتسريب

تفاصيل الواقعة بدأت عندما توجهت سيدة إلى محل أدوات صحية وطلبت منه رقم سباك لإصلاح حنفية مياه لها وبالفعل أعطاه رقم سباك وتمكنت من مهاتفته وحددت معه موعد لإصلاح الحنفية والتسريب.

وعندما دخل السباك للمنزل لم يعمل عمله فقط بل انشغل بحال العجوز التي يصل عمرها لأربعة وثمانين عامًا وقرر سرقتها مستغلا تواجدها وحدها في المنزل، وعندما طلب منها بعض قطع الملابس القديمة لغلق الحنفية خلال تبديلها، حاول التلصص والدخول لغرفة النوم لسرقة أي شيء ولكن لمحته العجوز ونهرته لتحركه في الشقة.

جثة وهروب

وهذا ما دفعه لتكسير وتهشيم رأسها بـ«مزهرية ورد» وجدها على منضدة بالشقة فسقطت العجوز جثة هامد ينزف منها الدماء، وعقب ارتكاب السباك جريمة القتل تجول في الشقة فلم يجد أي شيء يسرقه تاركًا خلفه جثة هامدة وجريمة ارتكبها دون داعِ.

وباكتشاف أسرة السيدة الجثة أبلغوا الأجهزة الأمنية التي تتبعت الهاتف المحمول وفرغت كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وضبطه.



تفاصيل بلاغ قسم شرطة الحدائق

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ وتبين من الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وتعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها.



بإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وهو سباك يبلغ من العمر 35 عامًا. على الفور تم ضبطه وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة حيث دخل إلى مسكن الضحية بقصد السرقة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق