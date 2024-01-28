"ابني وجوزي في يوم واحد".. كيف أنهى سباك حياة طفله الوحيد تعذيباً بدار السلام

“خسرت جوزي وابني في يوم واحد”.. مأساة عاشتها سيدة في مقتبل الثلاثينات عندما عادت للمنزل عقب شراء مستلزماتها لتجد ابنها الذي لم يتجاوز عمره الخمسة أعوام صريعًا على الأرض عقب ضرب والده له في منطقة دار السلام.

تفاصيل الحادث

البداية كانت بخروج ربة منزل من البيت لشراء بعض احتياجات المنزل، تاركة ابنها يلعب ويلهو مع أطفال الجيران في الشارع، ولكن الطفل لم يكن أن كلامه السيئ مع الأطفال سيصل لآذان والده ويقيم ضده حفلة تعذيب سيكون هو بطلها.

سقوط من الدراجة

فكان من حظ الطفل السيئ عودة الأب من العمل مبكرا ليجد نجله يتشاجر مع آخر بالفاظ سيئة فأخذه كرها للبيت وقيده وتعدى عليه بالضرب بالحزام وذلك دون وعي بأن الطفل جسده ضعيف وعمره صغير ولا يتحمل الضرب فسقط منه جثة على الأرض وهاتف الاب زوجته يستدعيها للحضور فورا لتدخل وتحمل جسد الطفل وتسرع به على المستشفى لتتيقن أنه توفى.

عقب انتهاء آخر آمل لها في إنقاذ طفلها وجدت أنها تختلق واقعة لوفاته وهي سقوطه من على الدراجة ولكن التقرير الطبي على الطفل كشف كذبها لتبرر أنها لم ترد أن تخسر زوجها وابنها في يوم واحد وخافت على الزوج من المسائلة القانونية.

مناظرة الجثة

تبين من مناظرة النيابة لجثة الطفل المتوفى أنه مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ونتجت عنه الوفاة وتوقف أجهزة الجسم عن العمل.



كانت النيابة قررت تشريح جثة الطفل المتوفى، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وحبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، في أثناء اللهو بالدراجة الهوائية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم، وأن وراء الواقعة والد الطفل سباك، حيث تعدي عليه بالضرب ما تسبب فى موته بسبب شغب الطفل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.