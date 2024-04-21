الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حقيقة اختطاف فتاتين بحلوان والصف

إختطاف
إختطاف

حالة من الذعر عاشها أهالي مدينتي حلوان والصف عقب انتشار أنباء عن اختطاف فتيات خلال أيام العيد وتغيبهن عن المنزل.

 وبدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور الفتيات في شكل استغاثه على موقع "فيسبوك" يطالبون الأجهزة الأمنية بالعثور على تلك الفتيات. 

وكشف مصدر أمني  لـ"الدستور"، إنه تم تشكيل فرق بحث وبعد مرور عدة أيام وتتبع خط سير الفتيات وتمكن رجال المباحث من إعادتهن لأهلهن، تبين أنهن في حالة تغيب عن منازلهن بمحض إرادتهن نتيجة خلافات عائلية، وأفاد الفتيات أنهن لم يتعرضن للاختطاف.

اختطاف "فرح" يثير الذعر بمدينة الصف 

و تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور عن إختفاء فتاه تدعي "فرح.م.أ" تبلغ من العمر 14 سنة متغيبه من يوم 16 أبريل حتى تم رجوعها إلى أهليتها صباح اليوم السبت وسط حالة من الفرحة، وقام أهليتها بعمل "زفة سيارات داخل قريتها" للتعبير عن الفرحة برجوعها دون الإشارة لمكان اختفاءها من قبل.

اختفاء نورهان طالبة معهد فتيات حلوان 

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر عقب نشر الصفحات الخاصة بحلوان على "فيسبوك" خبر اختفاء طالبة في معهد فتيات حلوان أثناء ذهابها لآداء امتحان وتدعى "نورهان.ع.ا"، ولم يتم العثور عليها، وأيضا تم إعلان رجوعها إلى أهليتها، وأنها قررت ترك المنزل بسبب خلافها مع والدها.

مصدر أمني ينفي حقيقة إختطاف الفتيات كانوا هربانين إختطاف فتيات إختطاف فتيات خلال أيام العيد إختطاف فرح يثير الذعر بمدينة الصف إختفاء نورهان طالبة معهد فتيات حلوان عودة الفتيات

مواد متعلقة

"كنت على سرعة 100".. ماذا قال سائق أوبر فى تحقيقات اختطاف حبيبة الشماع؟

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لغز العثور على طفل مذبوح داخل شقة بشبرا الخيمة

عاجل.. المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا حيويا بالجولان بالطيران المسير

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل