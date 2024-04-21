حقيقة اختطاف فتاتين بحلوان والصف

حالة من الذعر عاشها أهالي مدينتي حلوان والصف عقب انتشار أنباء عن اختطاف فتيات خلال أيام العيد وتغيبهن عن المنزل.

وبدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور الفتيات في شكل استغاثه على موقع "فيسبوك" يطالبون الأجهزة الأمنية بالعثور على تلك الفتيات.

وكشف مصدر أمني لـ"الدستور"، إنه تم تشكيل فرق بحث وبعد مرور عدة أيام وتتبع خط سير الفتيات وتمكن رجال المباحث من إعادتهن لأهلهن، تبين أنهن في حالة تغيب عن منازلهن بمحض إرادتهن نتيجة خلافات عائلية، وأفاد الفتيات أنهن لم يتعرضن للاختطاف.

اختطاف "فرح" يثير الذعر بمدينة الصف

و تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور عن إختفاء فتاه تدعي "فرح.م.أ" تبلغ من العمر 14 سنة متغيبه من يوم 16 أبريل حتى تم رجوعها إلى أهليتها صباح اليوم السبت وسط حالة من الفرحة، وقام أهليتها بعمل "زفة سيارات داخل قريتها" للتعبير عن الفرحة برجوعها دون الإشارة لمكان اختفاءها من قبل.

اختفاء نورهان طالبة معهد فتيات حلوان

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر عقب نشر الصفحات الخاصة بحلوان على "فيسبوك" خبر اختفاء طالبة في معهد فتيات حلوان أثناء ذهابها لآداء امتحان وتدعى "نورهان.ع.ا"، ولم يتم العثور عليها، وأيضا تم إعلان رجوعها إلى أهليتها، وأنها قررت ترك المنزل بسبب خلافها مع والدها.