الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غرق سيارة عريس وزوجته برشيد ووفاة صديقة العروس

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت مدينة رشيد حادث مروع عقب غرق سيارة عريس وعروسه أثناء عودتهما من حفل الزفاف وبرفقتهما السائق وصديقة العروس.

 
مصرع صديقة العروس غرقا داخل السيارة

 

وكشف مصدر أمني عن مصرع صديقة العروسة غرقا داخل السيارة وإصابة العريس والعروس والسائق وتم نقلهم إلى مستشفى الفخراني.

 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بسقوط سيارة ملاكي داخل بحيرة بمدينة رشيد ومحاولة الأهالي انقاذهم وعلي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الانقاذ النهري لمحاولة استخراجهم 

 

وفور استخراج الأربع أشخاص تبين وفاة فتاة كانت صديقة العروسه وتجلس في المقعد الأمامي بجوار السائق.

 

تم تحرير محضر بالواقعه وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

غرق سيارة عريس وعروسة
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