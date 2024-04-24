النيابة تطلب استعجال التحريات فى مصرع أب وأبناءه الثلاثة دهسا أسفل قطار البدرشين

طالبت النيابة بسرعة التحريات حول واقعة وفاة أب وأبناءه الثلاثة دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

النيابة تصرح بدفن الجثامين

وصرحت نيابة البدرشين الجزئية بدفن عامل و3 من أطفاله لقوا مصرعهم نتيجة اصطدام قطار بهم أثناء عبورهم السكة الحديد في البدرشين، وذلك عقب مناظرة الجثامين وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهرى على الضحايا وأعداد تقرير بالوفاة.

كانت البداية عندما لقى عامل و3 من أطفاله مصرعهم نتيجة اصطدام قطار بهم أثناء عبورهم السكة الحديد في البدرشين وتم نقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقي بلاغ الحادث

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع 4 أشخاص بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاملا يقود تروسيكل بصحبته 3 من أبنائه أثناء عبورهم السكة الحديد، صدمهم قطار، مما أسفر عن مصرعهم في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

