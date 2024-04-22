الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حولهم لأشلاء.. دفن جثامين أب وأبنائه الثلاثة دهسهم قطار البدرشين

الاب وابنائه الثلاثة
الاب وابنائه الثلاثة قبل الحادث

حالة من الحزن الشديد أصابت أهالي مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة بعدما دهس قطار الصعيد أبا وأبناءه الثلاثة على مزلقان الدكمي وحولهم لأشلاء أثناء عبورهم السكة الحديد وقت قدوم القطار. 

 

وتشيع بعد قليل جنازة أحمد زكريا السنوطي وأبنائه عبد الرحمن، 12 سنة، ومصطفى 9 سنوات وزياد، 5 سنوات من مسجد المقابر ويتم دفنهم بمقابر الشوبك الغربي. 

 

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثامين الضحايا الثلاثة بعدما أشارت التحقيقات، إلى أن الأب وأبناءه الثلاثة كانوا يستقلون موتوسيكل وحاول العبور من أعلى مزلقان الدكمي فوجده مغلقا وصافرات الإنذار انطلقت معلنة قدوم القطار، ليقرر العبور من على شريط السكة الحديد فمر القطار رقم 156 القادم من الضواحي إلى الواسطى ببني سويف ليطيح بهم ويدهسهم جميعًا. 

 

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تجمع الأهالي وتعرفوا على الأب من خلال بطاقة الرقم القومي وقال أحد المارة، إن هؤلاء أطفاله الثلاثة وأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى البدرشين المركزي وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث على مزلقان الدكمي بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أنه أثناء عبور عامل وأبنائه الثلاثة من على المزلقان كان القطار قادما بسرعة كبيرة وأطاح بهم جميعا. 

 

وأفادت التحريات بأن الحادث أسفر عن مصرع الأب وأبنائه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البدرشين أب وأبنائه الثلاثة مدينة البدرشين قطار الصعيد أشلاء

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