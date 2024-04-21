الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدا محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

حلمي بكر
حلمي بكر

تواصل محكمة جنح العجوزة، غدا الإثنين، استكمال محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه.

كانت قد أحالت جهات التحقيق بالجيزة مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.

وكشف أمر إحالة المتهم "ن.أ" مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة 336 / 1 من قانون العقوبات، عن أن المتهم في 2023 بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر، في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.

وكشف سامح ثابت، في أقواله أمام جهات التحقيق، عن أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طالبت النيابة العامة بالإسراع في التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر حرر بلاغًا يحمل رقم 23030 جنح، يتهم فيه مدير أعماله السابق بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.

واتهم البلاغ المشكو في حقه، الذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمي بكر، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامه بربط المبلغ المالي خاصته في بنك بأحد البنوك بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

محكمة جنح العجوزة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر 2 مليون و280 ألف جنيه

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