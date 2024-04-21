بعد 96 ساعة بحث.. كاميرات المراقبة تفك لغز ذبح عجوز العمرانية

96 ساعة قضتها مباحث الجيزة في إجراء تحريات رفيعة المستوى لحل لغز العثور على جثة سيدة قعيدة "مشلولة" مذبوحة داخل شقتها في العمرانية حتى نجحت في القبض على الجاني الذي تبين أنه طليق ابنة المجني عليها، وقتلها بدافع الانتقام لرفضها عودة ابنتها إلى عصمته مرة أخرى.

فريق البحث الذي ترأسه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أشارت تحريات بأصابع الاتهام إلى طليق ابنة المجني عليها بعد رصد علاقات العجوز وابنتها، وتبين أن علاقاتهما محدودة ولا توجد خلافات لهما مع أحد إلا أن التحريات توصلت إلى انفصال الابنة عن زوجها منذ فترة فاتجهت خطة البحث للتحري عن طليقها لبيان مدى تورطه في الجريمة.

الكاميرات تفضح الجاني

كاميرات المراقبة كانت البداية لحل اللغز، حيث رصدت بعض الكاميرات في الشوارع المؤدية إلى المنزل مسرح الجريمة سير طليق الابنة في اتجاه المنزل ثم عودته مرة ـخرى بعد فترة من الوقت بملامح مهزوزة ليتأكد الحس الأمني من أن طليق الابنة مشتبهًا به.

وأعدت مباحث العمرانية بقيادة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد سامح بدوي مفتش فرقة الغرب عدة أكمنة ثابتة ومتحركة نجحت في القبض على المتهم الذي فور مواجهته بالتحريات والأدلة اعترف تفصيليًا بارتكابه جريمة قتل حماته.

وقال المتهم إنه انفصل عن زوجته التي تعمل ممرضة منذ فترة قاربت على أشهر بعدما شك في سلوكها وخلال تلك الفترة كان يحاول إعادتها لعصمته مرة أخرى، إلا أنها كانت ترفض بشدة مجرد الاستماع إليه.

طعنات سكين

وأضاف المتهم أنه في يوم الجريمة توجه إليها في منزل والدتها بمنطقة العمرانية للتحدث معها إلا أنه وجدها في عملها فتحدث مع حماته محاولاً دفعها لإقناع ابنتها بالعودة إليه لكن حدثت بينهما مشادة كلامية ورفضت عودة ابنتها إليه، فأسرع ناحية المطبخ وعاد حاملًا سكين ودفعها على الأرض من أعلى الكرسي المتحرك الذي تجلس عليه كونها مصابة بشلل نصفي فسطقت في مدخل دورة المياه "الحمام" وانهال عليها المتهم بالطعنات في رقبتها وأنحاء متفرقة من الجسد وفر هاربًا بعدما شاهد الدماء تسيل من جسدها بغزارة.

تم تسجيل اعترافات المتهم بالصوت والصورة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بلاغ للشرطة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبوحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية.

ترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وأسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الغرب، عن العثور على جثة "أمال. م" 40 سنة، مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة السيدة الأربعينية وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق